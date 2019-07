Manuela Blanchard... la star di Bim Bum Bam oggi vive senza tv e insegna Tai Chi

Manuela Blanchard è stata conduttrice del celebre programma di Italia 1 al fianco di Paolo Bonolis... ora insegna Tai Chi e vive senza tv. Ve la ricordate la Manu di Bim Bum Bam? Manuela Blanchard, che negli anni Ottanta e Novanta era il volto femminile del celebre programma di Italia 1 per bambini, al fianco di Paolo Bonolis e del pupazzo Uan, ha compiuto sessant'anni. Lei che per anni è stata l'idolo della bambine e star femminile del format, oggi fa una vita lontana (molto lontana) dai riflettori e dagli studi televisivi.



Già, infatti, da anni ha cambiato radicalmente vita. Oggi vive sulle colline della Brianza, insegna arti marziali e in casa non ha la televisione: "Mi occupo di cose che mi interessano, come, ad esempio, lo yoga. Ho una scuola di Tai Chi, sto benissimo anche senza la tv, mon ce l’ho da almeno dieci anni".

è stata conduttrice del celebre programma di Italia 1 al fianco diora insegnae vive senza tv. Ve la ricordate la Manu di Bim Bum Bam? Manuela Blanchard, che negli anni Ottanta e Novanta era il volto femminile del celebre programma di Italia 1 per bambini, al fianco di Paolo Bonolis e del pupazzo Uan, ha compiuto sessant'anni. Lei che per anni è stata l'idolo della bambine e star femminile del format, oggi fa una vita lontana (molto lontana) dai riflettori e dagli studi televisivi.Già, infatti, da anni ha cambiato radicalmente vita. Oggi vive sulle colline della Brianza, insegna arti marziali e in casa non ha la televisione: "Mi occupo di cose che mi interessano, come, ad esempio, lo yoga. Ho una scuola di Tai Chi, sto benissimo anche senza la tv, mon ce l’ho da almeno dieci anni".

Intervistata dal Corriere, racconta anche un aneddoto di quell'esperienza: "In quell’anno del debutto, nell'85, ero incinta. Feci il provino per sostituire Licia Colò. Mi presero ma poi mi accorsi di aspettare un figlio. Figurarsi, in una trasmissione per bambini! Allora raccolsi l’energia, girai tutte le puntate possibili. Poi al sesto mese mi ammalai di broncopolmonite: l’aria condizionata negli studi tv dell'epoca era letale…". Dunque, la Blanchard parla del rapporto lavorativo e umano con Bonolis: "Ci volle un anno di rodaggio. Io non ho un carattere docile. Buoni rapporti ma negli ultimi anni lui è letteralmente sparito".