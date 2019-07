Manila Gorio smascherata da Dagospia: 'La paparazzata con Chando a Mykonos? Finto scoop'

Manila Gorio perde il pelo, ma non il vizio. Con una mano crea e con l'altra distrugge. La conduttrice tv e manager transessuale pugliese è stata nuovamente smascherata dai giornalisti, in questo caso da Giuseppe Candela di Dagospia, in merito alla finta paparazzata con il "fidanzato a contratto" Chando Erik Luna a Mykonos pubblicata alcuni giorni fa dal settimanale di gossip Novella 2000.

Manila Gorio è una grande esperta e abile fautrice di finti scoop e paparazzate fake grazie alla complicità dei suoi amici fotografi. Non è la prima volta che organizza queste fake news a tavolino e ne siamo certi non sarà neanche l'ultima. Basta leggere sul web i numerosi articoli in merito agli scoop bufala passati e recenti con Remo Nicolini, ex compagno di Guendalina Tavassi, con Tony Colombo e Manfredi Ferlicchia (giusto per citarne solo alcuni). Ora ci ha pensato Dagospia a smascherare nuovamente Manila Gorio in merito al finto scoop della paparazzata con Chando a Mykonos.

Giuseppe Candela di Dagospia ha rivelato: “Ma quale paparazzata! Qualche giorno fa Novella 2000 ha pubblicato le foto hot della trans Manila Gorio, amica di Patrizia D’Addario, e il compagno Chando Luna, ex di Grecia Colmenares. I due, spesso ospiti del salotto di Barbara D’Urso, sono in barca: prima lei in topless, poi baci, massaggi e avvinghiamenti vari. Il problema è che non si tratta di una paparazzata, ma di un comunicato stampa ricevuto da diversi giornalisti con foto e testo a disposizione”.

La farsa della liaison a contratto di Manila e Chando continua...