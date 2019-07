Positiva alla cocaina ma non per colpa loro! Neonata tolta ai genitori per errore

Unaè stata tolta aidopo che all'ospedale, dove era stata accompagnata per la caduta dal seggiolone, avevano riscontrato presenza di. Ma era un errore: un perito ha dimostrato che si trattava di contaminazione ambientale, parlando di una "eccessiva sospettosità dei medici". La coppia chiede ora un risarcimento danni.

A raccontare la singolare storia è stato Il Mattino di Padova, secondo il quale l'incubo per questa coppia è cominciato lo scorso anno quando hanno portato in ospedale la loro bambina, che era caduta dal seggiolone e si era tagliata la lingua.

Un piccolo incidente domestico che è stato l'inizio di un calvario. I medici del nosocomio scoprono infatti in quell'occasione che la piccola è positiva alla cocaina, per cui i suoi genitori vengono segnalati per maltrattamenti dall’ospedale di Padova al Tribunale dei minori. Nonostante i due risultino negativi alla sostanza stupefacente, la bambina viene tolta loro per 2 mesi, fino a quando la stessa Procura non archivia il caso sulla base delle dichiarazioni dei perito del pm che ritiene la ferita alla lingua compatibile con la caduta dal seggiolino e che la presenza di cocaina sia talmente bassa da far escluderne l'assunzione quanto una contaminazione con l’ambiente, non escluso quello ospedaliero.

Nella relazione del tecnico si parla di "un’eccessiva sospettosità dei medici sugli eventi accaduti". Un errore questo per il quale i genitori hanno chiesto un risarcimento di varie migliaia di euro