Facebook elimina alcuni post della Lega segnalati per incitamento all’odio

La denuncia è partita da, un attivista originario del Kenya, che qualche settimana fa aveva lanciato una campagna per far chiudere le pagine social di, in quanto istigavano all'odio razziale. Nonostante Ogongo sospetti che spesso Facebook chiuda un occhio in quanto queste stesse pagine generano molto traffico al social network, questa volta il suo appello è stato accolto.

Il giornalista originario del Kenya e fondatore del movimento antirazzista"Cara Italia", ha lanciato un appello in cui chiedeva che venissero chiuse le pagine del partito di Matteo Salvini. Pretendendo che venissero applicate "le politiche contro il razzismo e l'incitamento all'odio", Ogongo ha sottolinato come "queste pagine sono diventate luoghi di ritrovo virtuale per le persone che portano avanti apertamente discorsi sessisti, razzisti e di odio nei confronti degli immigrati, dei rifugiati, dei roma, delle ong e dei volontari che salvano le persone in mare".

Dopo aver segnalato anche la pagina "Lega – Salvini Premier", oggi il giornalista racconta che Facebook ha raccolto il suo appello. Mostrando un messaggio del servizio di assistenza del social network, in cui si legge che si sono riscontrate delle violazioni risperro agli standard della community, Ogongo annuncia che contenuti specifici (non quindi l'intera pagina) sono stati rimossi. Cara Italia, condividendo la notizia, chiede ai suoi oltre 11mila followers di continuare a "segnalare in massa le pagine di Salvini e della Lega e tutti i loro post che alimentano l'odio".