Maria Elena Boschi in bikini fa strage di like

“Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana” e poi gli hashtag #toscana, #estate e #beach. Anche perle vacanze sono sinonimo di mare e così anche la deputata Pd approfitta del weekend per una fuga al mare e si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi.Per “” non sembra ancora essere arrivato il tempo delle vacanze vere e proprie, ma in attesa della chiusura delle camere per le ferie estive, che avverrà non prima del prossimo 9 agosto, che c’è di meglio di un finesettimana con le amiche di sempre tra bagni e tintarelle? E dalle foto del weekend di mare a tutto relax pubblicate dalla ex ministra su, naturalmente in costume, come non notare anche il suo fisico invidiabile.

Nella breve gallery della giornata di mare, natura e amicizia ecco una bellissima, rilassata e ultra sorridente Maria Elena Boschi con la cornice del mare della Toscana al tramonto. Inutile parlare della pioggia di like e di commenti che ha invaso le due fotografie: quasi 9mila cuoricini e centinaia di messaggi. I follower, d’altronde, non hanno potuto non notare (e commentare) la sua strepitosa forma fisica in bikini.