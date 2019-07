Minnie ha perso la sua voce! È morta la sua doppiatrice

La doppiatrice aveva 75 anni. Ha ottenuto il primo ruolo nel 1986, superando 199 candidati. Da quel giorno è sempre stata Minnie in qualsiasi cartone animato, videogioco o parco a tema Disney. Grande perdita nel mondo Disney. È morta, all’età di 75 anni,, la doppiatrice di, l’eterna fidanzata di. È successo a Glendale, in California.

Russi Taylor ha iniziato a dare la voce a uno dei personaggi Disney più amati nel 1986, dopo aver superato un audizione con 200 candidati. Uno su mille ce la fa, e la doppiatrice ha ottenuto così il suo primo ruolo. Da quel momento ha interpretato questa parte in quasi tutti i cartoni animati, i videogiochi e parchi a tema dove compariva Minnie. La sua voce calzava a pennello con il personaggio, e sarà davvero difficile immaginarlo con una parlata diversa d’ora in avanti.

Minnie Mouse ha perso la sua voce con la scomparsa di Russi Taylor. Per più di 30 anni Minnie e Russi hanno lavorato insieme per intrattenere milioni di persone nel mondo. Una partnership che ha reso Minnie un'icona e Russi una leggenda amata dai fan

”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Walt Disney, Bob Iger.

Sempre per la Disney, Russi Taylor aveva interpretato Qui, Quo e Qua nella serie “DuckTales - Avventure di paperi”, la Fata Smemorina nel secondo capitolo di “Cenerentola”, il ruolo della dottoressa in “Bianca e Berni nella terra dei canguri”, la vedova Tweed in “Red e Toby nemiciamici 2”. Ha poi dato la voce a diversi personaggi nei Simpson e interpretato il ruolo di Duchessa, la gatta persiana di “Babe- maialino coraggioso”.