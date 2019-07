Maria Monsè mostra il lato b e rivela : A 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita

Sui social gli ascatti sexy e audaci... poi la decisione... dopo tanti tentativi, la soubrette ha deciso di ricorrere a una terapia ormonale. Ma tutto ciò non la spaventa, vuole dare un fratellino a sua figlia Perla Maria. Spesso nella vita non tutto va come abbiamo immaginato. Per esempio Maria Monsè, la ex valletta di Non è la Rai, avrebbe voluto dare un fratellino o una sorellina a sua figlia, Perla Maria, che ora ha 12 anni. Ma nonostante i vari tentativi questo bambino non è arrivato. Ma adesso, all’età di 45 anni, la soubrette ha dichiarato di voler tentare con la procreazione assistita.

“ Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni - ha raccontato Maria Monsè in un’intervista alla rivista Grand Hotel -. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino. Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita ”.

Il cambiamento ormonale non mi spaventa, anzi, mi incuriosisce

Laè il processo col quale si attua l'unione dei gameti artificialmente, tramite l'osservazione al microscopio. L’ovulo può essere fecondato direttamente in utero o impiantato in un secondo momento. Il tutto viene accompagnato da un mix diche facilitano l’attecchimento della. Il bombardamento ormonale può avere qualche controindicazione, ma la voglia di allargare la famiglia supera qualsiasi paura. “”, ha affermato Maria Monsè.