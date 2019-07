Paola Caruso torna a sorridere con Moreno Merlo di Temptation island

L'ex naufraga de L'Isola Dei Famosi, reduce dalla nascita del suo primogenito Michelino, è tornata a sorridere per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. A poche ore da una delle due ultime puntate previste per la sesta stagione di Temptation island, sono trapelate alcune indiscrezioni sulla vita privata di uno dei tentatori del programma prodotto dae condotto da. Così come appare in una foto pubblicata in rete dall'ex naufraga de L'Isola Dei Famosi,, il tentatore dell'isola delle tentazionisarebbe molto vicino alla mamma di Michelino.

Nella foto postata dalla Caruso e condivisa con i suoi follower, l'ex Bonas di Avanti un altro è immortalata mentre è in dolce compagnia, con il figlio Michelino, il chihuahua di lei e il tentatore Moreno. "Happy Sunday" ovvero "Buona domenica", ha scritto la Caruso a corredo della sua ultima foto domenicale.