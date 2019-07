E' nato il piccolo Noah! La bella Lidia Cocciolo ha partorito

Lidia Cocciolo ha partorito, l'alunna di Amici di Maria De Filippi ha dato alla luce il 23 luglio il piccolo Noah. Nella giornata di ieri la cantante e attrice ha dato l'annuncio su Instagram a qualche giorno di distanza dal parto. Il piccolo Noah è nato il 23 luglio alle 22 circa e alla nascita pesava 2.5 Kg. Il piccolo è il frutto dell'amore tra Lidia Cocciolo e Davide Maffei, surfista professionista. Lidia Cocciolo ha partorito, l'alunna di Amici di Maria De Filippi ha dato alla luce il 23 luglio il piccolo Noah. Nella giornata di ieri la cantante e attrice ha dato l'annuncio su Instagram a qualche giorno di distanza dal parto. Il piccoloè nato il 23 luglio alle 22 circa e alla nascita pesava 2.5 Kg. Il piccolo è il frutto dell'amore tra Lidia Cocciolo e Davide Maffei, surfista professionista. Lidia Cocciolo si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi. Era il 2002 e la ragazza appena diciottenne si presentò come cantante. La sua verve e la sua spigliatezza l'hanno fatta piacere subito ai telespettatori di Canale5, che l'hanno apprezzata anche per il buon canto. Nonostante si sia presentata come cantante, la vena artistica di Lidia Cocciolo l'ha portata a farsi notare anche nelle altre discipline, tanto che subito dopo l'esperienza nel programma di Maria De Filippi, conclusa al quarto posto, ha iniziato a lavorare nell'ambito teatrale. È stata protagonista di Footloose e in Sogno di una notte di mezza estate con il grande Giorgio Albertazzi. La passione e il talento per la recitazione l'hanno ancora portata a recitare in diverse fiction per la tv e in numerosi spot pubblicitari.

Lidia ha annunciato di aspettare un bambino lo scorso marzo durante un viaggio in Perù. Da quel momento ha iniziato a documentare la gravidanza con foto emozionanti e pregne di amore per pancione che cresceva. L'annuncio della nascita di Noah è stato dato a distanza di tempo, probabilmente per godere privatamente di un momento così bello e di una gioia così grande. “Cosa si prova? Credo di aver sempre vissuto in apnea,ora finalmente respiro. La terra,il mare,il cielo,ogni cosa è per te...”, ha scritto Lidia Cocciolo nel post con il quale ha presentato il suo bambino, immortalato nella culletta dell'ospedale.