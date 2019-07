Non resisto! Corriere Amazon la fa nel giardino di una cliente e lei lo filma

La fa nel giardino di una cliente e poi va via. Il protagonista della vicenda, accaduta a Swidon, in Gran Bretagna, è un fattorino indipendente della società di Amazon. Defeca nel giardino di una donna a cui doveva consegnare il pacco e poi va via. Il video del corriere di Amazon, autore dell’impudente gesto, finisce in rete. L’azienda di Jeff Bezos porge le scuse.

Chissà cosa diavolo sarà passato per la testa, pardon, dall'intestino, del corriere di Amazon quando ha deciso di “farla” nel giardino di una cliente alla quale doveva consegnare un pacco. Non deve essere stato un bello spettacolo per la signora Rebekah Eleonor Read, una donna di Swidon (Wiltshire), assistere alla disgustosa performance. Insomma, di certo, non è quello che ci si aspetterebbe da un fattorino.