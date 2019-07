Stava gareggiando! Atleta uccisa da un fulmine durante corsa in montagna in Alto Adige

Laè un'atleta che stava partecipando alla, una gara di corsa estrema in montagna di 121 chilometri nelle Alpi Sarentine. La tragedia nei pressi del lago di San Pankrazio, sopra Campolasta, a circa 2.100 metri di quota. Inutili per lei l'intervento degli uomini del soccorso alpino. L' atleta è morta dopo essere stata colpita improvvisamente da unmentre era impegnata in una gara di corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi sabato 27 luglio, intorno alle 19.15, in val Sarentino. La vittima è una donna che stava partecipando all'edizione 2019 della Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa estrema in montagna lungo l'alta via “Hufeisentour” nelle Alpi Sarentine che si tiene da sei anni. Come comunicano dalla Centrale provinciale emergenza di Bolzano, che ha coordinato i soccorsi, l'incidente si è verificato nei pressi del lago di San Pankrazio, sopra Campolasta, a circa 2.100 metri di quota.