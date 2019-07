Michelle Hunziker: Dopo 25 anni, sono stata costretta a cambiare numero

È stato solo per un minuto online, ma è bastato per creare il caos. Era stato postato per sbaglio dalla figlia Aurora Ramazzotti. “ Immaginate di svegliarvi una mattina e di far colazione. Un’ordinaria mattinata d’estate. Mentre state per andare al mare, ad un certo punto parte una videochiamata di un numero che non conoscete ”, così è iniziata “ l’avventura ” di Michelle Hunziker, che lo scorso giovedì è stata tartassata di messaggi e chiamate, perché la figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, aveva condiviso accidentalmente il suo numero di telefono tra le storie Instagram. Il post è rimasto visibile solamente per un minuto, ma è bastato per scatenare il caos.

La showgirl ha voluto raccontare la sua giornata nel dettaglio in un video su Youtube. Quando ha risposto a questa videochiamata si è ritrovata davanti i volti di due ragazze, che un po’ imbarazzate le hanno raccontato cosa fosse successo: “ Michelle devi fare qualcosa tua figlia ha pubblicato il tuo numero su Instagram. Noi l’abbiamo visto e ti abbiamo chiamato. Secondo noi adesso ce l’ha tutta Italia ”.