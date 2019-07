Fa troppo caldo! Il fuori di se** di Veronica Graf fa bollire

...

è la nuova segretaria sexy del ‘’ Enrico Lucci su Rai2, nell’ambito del nuovo programma ‘’, iniziato lo scorso 5 giugno e in onda ogni mercoledì alle 21.20. Nel suo curriculum anche due puntate a Lucignolo su Italia Uno con le ‘Lezioni di sesso’ del pornoattore Franco Trentalance e un ruolo da ‘’. Nel 2016 fu a un passo dall’ingresso nella versione canadese del Grande Fratello ma è in Spagna che ha spopolato posando nuda per la rivista iberica ‘Interviù’.

Dopo le fatiche della tv la prorompente showgirl si rilassa al mare ma in spiaggia fa alzare ancor più òa temperatura con un senza veli mozzafiato ed un lato B scolpito ben in vista sulla spiaggia di Milano Marittima. L’ex gieffina di Faenza, 29 anni, che fu tra i concorrenti del Grande Fratello nel 2014, si è presa un pausa relax dal lavoro e si crogiola al sole mostrando le sue curve bollenti.