Buon compleanno ragazza! Il messaggio di Matteo Salvini per la fidanzata Francesca

Una foto abbracciati e sorridenti. E la scritta-dedica: ”Buon compleanno ragazza”. Questo il messaggio di auguri via social del ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, per la sua fidanzata Francesca Verdini, che oggi compie 28 anni. Il leader della Lega posta sulla sua pagina Fb uno scatto che li ritrae insieme, con cappellino da baseball messo al contrario, con la visiera sulla nuca, in stile rapper.

Oltre trentamila i like e tantissimi i commenti arrivati all’indirizzo della fidanzata di Matteo Salvini. “Bellissimi. Tantissimi auguri alla tua bellissima fidanzata”, “Tantissimi AUGURI futura first lady”, “Auguri buon compleanno Francesca tratta bene il nostro capitano”. Non sono mancati i commenti al vetriolo. In molti, infatti, non hanno gradito il post pubblicato a poche ore dalla morte di Mario Cerciello, il carabiniere assassinato a Roma da due ragazzi americani.

“Possibile che dobbiamo essere rappresentati da questo personaggio?”, si legge tra i commenti. E ancora: “Gente.. adesso che il capitano ha scoperto che gli assassini del carabiniere sono due yankee… può archiviare la vicenda e rituffarsi negli affetti familiari”. E ancora: “Con quello che è successo ieri, trovo questo post fuori luogo, a sto giro Matté l’hai fatta fuori dal vaso”, “Dopo quello che è accaduto ieri un post del genere è veramente fuori luogo.. Si pensi alla Vedova del Carabiniere ucciso ieri!!! Starà passando ore tremende quella poverina!”.

Pochi giorni fa Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini sono stati avvistati a Forte dei Marmi insieme a tutta la famiglia di lui. Il leader della Lega è papà di due ragazzi: Federico, 15, nato dal primo matrimonio, e Mirta, 6, avuta dalla precedente relazione con Giulia Martinelli. ”I miei figli vengono prima di tutto”, ha spesso dichiarato il ministro dell’Interno. I Salvini fanno il bagno insieme, Francesca resta in disparte. I vicini di ombrellone tengono il cellulare in mano, si avvicinano e chiedono un selfie. Poi i due si sono lasciati andare alla passione. A sorprenderli in questa che sembra la prova generale per una luna di miele, è il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcune foto “proibite” che non lasciano dubbi sulla passione che c’è tra loro.

Come riporta la rivista, dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, pochi avrebbero immaginato di vedere Salvini subito così innamorato ma lui si è lanciato in questa storia a capofitto. La presentatrice della Prova del Cuoco dopo aver dichiarato di non desiderare al momento altri uomini, si sente libera e dimostra questa assenza di legami con una foto in topless. La storia con Francesca, del resto, appartiene già alle cronache rosa. I due stanno insieme da circa cinque mesi, e per il politico si tratta della prima relazione pubblica dopo i quattro anni con Elisa Isoardi, e dopo l’ormai celebre selfie d’addio col ministro nudo.