E' successo in un attimo! Morte folgorate mentre innaffiavano le piante in giardino

Duein Salento a causa di una scarica elettrica. La tragedia avvenuta a. La prima donna è stata colpita da una scarica mentre stava innaffiando le piante del suo giardino. La seconda ha subito un'altra scarica appena intervenuta in soccorso della sua vicina di casa. La prima è rimasta folgorata mentre stava innaffiando le piante del giardino, mentre la seconda era corsa a prestare aiuto ala vicina, venendo colpita da una seconda scarica. Sul posto sono accorsi gli investigatori e il personale del 118, ma per le due donne non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportano i giornali locali, la prima scossa sarebbe partita a causa di un contatto con un filo scoperto. Il dramma è avvenuto nel giardino di un’abitazione che si trova in via San Giuseppe da Copertino, nella periferia della città pugliese.

Le due donne rimaste folgorate sono Anna Cinzia Cataldi, di 46 anni (proprietaria della casa in cui è avvenuta la tragedia) e Antonia Antonaci, 51 anni. Inoltre sono finiti in ospedale per motivi precauzionali anche il marito di Antonaci, Antonio De Paola (intervenuto in soccorso delle due donne), e la figlia 16enne della proprietaria di casa. Sarebbe stato lei a staccare il filo elettrico da cui è partita la scossa. La donna e il marito stavano maneggiando dei cavi metallici per allestire uno stendibiancheria quando è avvenuta la tragedia.