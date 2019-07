Mi spense una sigaretta sul volto! Nuove accuse di Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard

L'attore ha denunciato l'raccontando un fatto che sarebbe avvenuto nel 2015, in seguito a una lite tra loro. A testimonianza del gesto violento della donna, che avrebbe spento sul volto di Depp una sigaretta, la foto pubblicata dal sito, in cui si vede Depp steso su un lettino di ospedale con un evidente segno sul volto.

L'attore ha presentato una risposta alla corte nell'ambito della sua denuncia per diffamazione alla News Group Newspapers Limited e all'editorialista Dan Wootton per un articolo del 2018 in cui era accusato di aver picchiato sua moglie. In questa dichiarazione Depp pronuncia nuove accuse nei confronti di Amber Heard, raccontando le dinamiche della lite alla fine della quale l'ex moglie lo avrebbe appunto ferito in volto.

In sostanza Depp ha raccontato ai giudici di una lite avuta con Amber Heard nel 2015, quando l'attore comunicò ad Amber Heard la sua intenzione di avviare le pratiche per un accordo di separazione e ne nacque una lite molto accesa, nel corso della quale la donna gli avrebbe lanciato due bottiglie, per poi spegnergli una sigaretta sulla guancia destra.

Il fatto è documentato da una foto pubblicata da The Blast in cui si vede l'attore in una struttura ospedaliera australiana, disteso su una barella, con un evidente segno sulla guancia destra. Johnny Depp non ha poi negato delle sue reazioni di frustrazione scomposte (scrivendo con pittura rossa all'esterno dell'abitazione ed urinando in casa), precisando tuttavia che si sia trattato dell'effetto di uno choc.