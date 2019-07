Elder Lee e Natale Hjorth: chi sono i killer di Mario Rega Cerciello

I due americani hanno 20 e 19 anni: il più grande aveva pagato l'hotel all'amico e ha accoltellato Mario Rega Cerciello. Si chiamano Elder Finnegan Lee (20 anni) e Christian Gabriel Natale Hjorth? (19). Sarebbero loro gli assassini del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, il carabiniere 35enne accoltellato a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio.

I due sono entrambi cittadini americani e, secondo il decreto di fermo firmato dal pubblico ministero Maria Sabina Calabretta e dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, sono entrambi accusati di omicidio e tentata estorsione. I due si sarebbero prima impossessati di uno zainetto di proprietà di un italiano, poi avrebbero chiesto per restituirlo "una ricompensa di 100 euro ed un grammo di cocaina".

Secondo la ricostruzione della Procura, dopo aver stabilito un appuntamento in zona Prati per la riconsegna dello zainetto rubato, "raggiunto il luogo concordato e avvicinatisi i due carabinieri Mario Rega Cerciello e Andrea Varriale in borghese allertati dal Brugiatelli, nonostante i due militari si fossero qualificati come appartenenti all'Arma dei Carabinieri, dapprima ingaggiavano una colluttazione rispettivamente il Cerciello con Elder e il Varriale Andrea con Natale Hjorth" dopodiché Elder - si legge ancora nel decreto - colpiva con "numerosi fendenti il Cerciello" colpendolo "in zone vitali" tanto che a seguito dei fendenti inferti "ilcarabiniere Cerciello decedeva presso il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito".

Dopo l'aggressione entrambi i responsabili scappavano "incuranti delle condizioni del Cerciello, esanimè. Gli indizi di colpevolezza, raccolti dai carabinieri sono 'gravi e concordantì e si avvalgono di numerose testimonianze.