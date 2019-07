Abbiamo deciso! Eva Grimaldi e Imma Battaglia avranno un figlio

È un periodo veramente d’oro per Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Dopo aver celebrato la loro unione civile, infatti, le due donne avrebbero deciso di fare un passo ulteriore nella loro vita di coppia. Stando a quanto scrive Alberto Dandolo, nella rubrica Ah, saperlo…. – Pillole di Gossip, sulle pagine del settimanale Oggi, le due avrebbero infatti pensato di avere un bambino. Ecco quanto si legge in questo stralcio della nota rivista: “Dopo aver celebrato la loro unione civile, Eva Grimaldi, 57, e Imma Battaglia, 59, avrebbero deciso di allargare la famiglia con un bebè. Ricorreranno alle nuove tecniche della medicina o all’adozione?”

Contro qualsiasi critica e ogni tipo di pregiudizio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia finalmente escono allo scoperto. Sono insieme da oltre nove anni, ma hanno tenuto la loro relazione nascosta al grande pubblico per tantissimo tempo e solo lo scorso 19 maggio sono riuscite a dirsi il sì che vale una vita intera.Le nozze sono state trasmesse in uno speciale televisivo direttamente su Real Time, sotto l’organizzazione del wedding planner Enzo Miccio. E chissà che non sia stato già avvertito per un battesimo. Ma prima bisogna avere un bambino, quello è certo.