Ashley Graham, vacanze italiane ed esplosive

Vacanze italiane per, che ha prima fatto tappa ine poi si è diretta alla volta dellainsieme al marito Justin Ervin. “Paradiso in terra”, scrive su, postando le foto del suo viaggio. Con il mare cristallino sullo sfondo e le curve esplosive fasciate dal costume, la modella regala ai follower immagini provocanti tra docce e pose sexy.

E’ orgogliosa delle sue curve e si muove con sensualità davanti all’obiettivo, mettendo in risalto il décolleté incontenibile. Si gode la vacanza e il divertimento passa anche dal cibo: deliziosi cannoli in Sicilia, gustosi gelati a Capri, Ashley non si fa mancare nulla. Poi si scatena in barca con il marito e gli amici tra canti e balli sfrenati.