Ho diseredato i miei 6 figli! La decisione di Luca Barbareschi

Luca Barbareschi torna a riempire le pagine dei giornali e dei siti online. Sono giorni intensi per l’attore, dopo le accuse di aver rubato suppellettili e arredamento al Teatro Eliseo fino all’ultima intervista, concessa durante la trasmissione “Io e te”, condotta da Pierluigi Diaco. Dove ha toccato argomenti spinosi e particolari, di cui non si parla mai in televisione: l’eredità ai figli. E lo fa con toni e parole a dir poco particolari.

Barbareschi era finito alla ribalta negli ultimi giorni per essere stato accusato di furto. Le indagini erano quelle relative al fallimento del Teatro Eliseo, di cui l’attore è stato responsabile. Al suo interno infatti mancherebbero all’appello tende, arredamento e soprattutto poltrone di una marca particolare e dal valore altissimo. “Sono tutte invenzioni e lo dimostrerà” hanno fatto sapere ambienti vicini a Barbareschi, che non sembra essere toccato da queste accuse.

Luca Barbareschi ha parlato della sua eredità, presentandosi come una persona che “ha aiutato a trovare lavoro a chiunque”. Ma l’accento è posto sulla questione dei figli: “Ho tolto l’eredità a tutti i miei sei pargoli, non avranno un euro. Nessuno dei miei figli, ma ho dato a tutto l’opportunità di un lavoro. Io sono nato in Uruguay, ho il passaporto uruguagio, ho il passaporto italiano e lavorando negli States, ho avuto anche il passaporto americano honoris causa. Avendo tre passaporti, ho avuto il privilegio di poterlo passare anche ai miei figli”.

Parole che hanno creato polemica, ma che sul web ricevono grandi apprezzamenti da molti utenti. “Cosa vuol dire questo? Che i miei figli hanno tre passaporti e possono lavorare in tutto il Mercosur, così come negli States e in Italia – continua Luca Barbareschi – Hanno studiato nelle migliori scuole, nelle migliori università: costano un milione di euro per l’educazione di quattro anni. Quando tu dai qualcosa ai figli che nessuno al mondo ha, allora ha già dato tutto”.

Alla fine Luca Barbareschi rincara la dose: “I figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è un muscolo e va allenato. Se tu non studi non elabori, il cervello s’impigrisce”. E su facebook, i commenti sono tutti dalla sua parte.