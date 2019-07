Devo imparare a difendermi da minacce di morte! Mario Adinolfi si esercita con la pistola

". questa è la frase pubblicata sui social, insieme a una foto in cui si allena con la pistola al poligono di tiro, dal leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi.

Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, pubblica su Facebook una foto in cui impugna una pistola al poligono di tiro. Un allenamento che ha uno scopo legato anche alla difesa personale, secondo quanto spiega lui stesso nel post sui social: “Per cinque anni, innumerevoli minacce di morte. E allora imparare a difendersi, semplicemente saper maneggiare un’arma è meglio che non saperlo fare se si è pubblicamente esposti”. Adinolfi impara quindi a usare una pistola per scopi difensivi come spiega lui stesso. Anche se ci tiene a sottolineare che la legge sulla legittima difesa è sbagliata: “La legge sulla legittima difesa resta ‘na pericolosa cazzata”, scrive.