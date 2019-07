Trovata morta dopo ore! Precipita per decine di metri nel dirupo mentre va a funghi

La vittima èbolognese ma domiciliata sull'Appennino emiliano che era uscita per i boschi alla ricerca di funghi. Ha fatto un volo di diverse decine di metri che non le ha dato scampo. Ritrovata già cadavere diverse ore dopo durante le ricerche avviate su segnalazione dei familiari. Così è deceduta nelle scorse ore Tiziana Faccioli, unama domiciliata a Grizzana Morandi, sull'Appennino emiliano. Proprio tra quei boschi che amava tanto, a pochi chilometri dalla sua abitazione in località Stanco di Sopra, l'anziana donna ha trovato la morte in maniera tragica. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di giovedì. Tiziana aveva da poco salutato il cognato con cui era uscita per funghi dal mattino e stava proseguendo nella sua ricerca quando, per motivi da accertare, ha messo un piede in fallo ed è precipitata nel vuoto.

Un volo di diverse decine di metri che non le ha dato scampo. Fatale per lei probabilmente anche il fatto che era da sola e nessuno ha potuto lanciare l'allarme e soccorrerla per ore. Solo dopo un'ora circa, non vedendola tornare a casa, i familiari si sono preoccupati e hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine. Sono subito scattate le ricerche per rintracciarla. Oltre ai carabinieri sono stati mobilitati anche i volontari del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco. A lungo si è cercato tra i boschi, anche con l'ausilio di un elicottero, partendo dal punto in cui era stata vista l'ultima volta. Solo dopo ore però, attorno alle 15, le ricerche si sono concluse ma nel peggiore dei modi. Il corpo senza vita della donna giaceva sul fondo del dirupo. I sanitari del 118 che erano intervenuti nel speranza che potesse essere ancora in vita non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Bologna dove verrà effettuata l'autopsia per stabilire l'pesata causa di morte