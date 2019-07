Non farò quel tipo di tv! La fecciatina di Lorella Cuccarini a Barbara D’Urso

Lorella Cuccarini è pronta a sfidarecon la suaal via a settembre e diretto concorrente di. Ancora la nuova stagione televisiva non è iniziata, ma già nascono delle scintille tra i programmi che verranno trasmesse.quest’anno sarà alla conduzione del programma “” e sarà rivale con Barbara D’Urso con il suo programma “Pomeriggio Cinque”.

La Cuccarini ha detto che “Non faremo quel tipo di tv” prendendo le distanze dalla D’Urso. A questo punto si dovrà aspettare la messa in onda dei programmi, e capire chi vincerà la sfida pomeridiana. Quando si è saputo che la Cuccarini avrebbe presentato “La vita in diretta” non sono mancate le polemiche, e lei stessa risponde proprio dalle pagine di “Nuovo” sottolineando il fatto che lei “può dire la sua dall’alto dei suoi 35 anni di carriera”. Sicuramente il posto ottenuto in tv non è legato alle ultime polemiche, almeno questo ci tiene a precisare lei il resto lo faranno gli ascolti tv.