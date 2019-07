Ho pianto come un vitello per mesi! Giancarlo Magalli si confessa alla Perego

Giancarlo Magalli è stato ospite di Paola Perego a cui ha confessato alcuni momenti dolorosi della sua vita, come quello del. Giancarlo Magalli è stato ospite al programma “” condotto da Paola Perego. Durante l’intervista Magalli ha raccontato che “” avrebbe dovuto essere interpretato da lui, però rifiutò, perché avrebbe dovuto trasferirsi a Gubbio per 8 mesi. Ciò avrebbe significato stare quasi un anno lontano dalla sua famiglia e lui ha preferito rinunciare. Intanto, dopo l’estate, Giancarlo Magalli torna al timone de I Fatti Vostri.

Giancarlo Magalli racconta la sofferenza della fine del suo secondo matrimonio. “Per me fu un trauma, ho sofferto da morire per il divorzio, le volevo bene, mi lasciò lei”. La separazione però arrivo dopo breve tempo: “Di colpo la vita ti cambia in peggio, erano vent’anni che stavamo insieme. Ho pianto come un vitello per mesi, ma ci si abitua a tutto”.