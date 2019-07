Abbiate cura di voi stesse! Karina Cascella criticata per qualche chilo di troppo

Questa volta a finire nel mirino degli hater per avere messo su qualche chilo è stata, che prontamente ha risposto agli hater, mettendosi nei panni di chi non riesce ad ignorare gli insulti sul web e si lascia trascinare nel tunnel dell’anoressia. Ecco cosa scrive la Cascella: ”I social sono divertenti, utili per certi versi ma purtroppo per la presenza di alcuni elementi, possono diventare pericolosi… Oggi per l’ennesima volta mi hanno scritto che sono ingrassata… Partendo dal presupposto che io sto benissimo con me stessa e non mi tange minimamente un commento di questo tipo, quello che mi preoccupa, sono invece le reazioni delle ragazze magari più sensibili. Perché io sono serena, ma le ragazze più deboli, danno ascolto invece a queste persone e diventano anoressiche. Si tratta di una malattia grave, gravissima e l’eccessiva magrezza, non può e non deve rappresentare l’esempio. Non ci sto e lo dirò sempre a voce alta! Abbiate cura di voi stesse, del vostro corpo e della vostra mente, e non lasciate mai che nessuno vi dica cosa e chi dobbiate essere!

Tante Vip sul web che hanno condiviso le parole di Karina Cascella, tra cui Taylor Mega: “Tesoro tu stai benissimo così! Brava a parlare di queste cose perchè è un problema che affligge moltissime ragazze”, dice l’influencer, mentre Deianira Marzano la definisce “selvaggia”.