Al Bano bacchetta il figlio che vuole lavorare invece studiare economia

Ilinsieme a suo figliohanno rilasciato un’intervista al “”. Il ragazzo che ha 16 anni a settembre inizierà il quarto anno di Liceo linguistico a Lecce, ha le idee chiare sul post diploma: “Dopo la maturità lavorerei subito: voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l’accoglienza …”.

Il padre Al Bano non ha voluto sentire ragioni, e con toni amorevoli gli ha detto: “Non se ne parla, tu farai Economia, non voglio fare con te lo stesso errore di Yari figlio di Al Bano e Romina Power”. Bido questo il soprannome del figlio, ha replicato al babbo di aver imbottigliato il vino per due mesi nelle tenute del padre, che ha risposto: “Non erano due mesi?”