Carola Rackete tr.... Gli insulti choc sui cartelli in Veneto

Non si fermano le polemiche e sopratutto gli insulti contro Carola Rackete. La capitana di Sea Watch è tornata in Germania dopo la decisione del Gip di Agrigento di revocarle i domiciliari, ma in Italia si continua a parlare di lei. L'ultimo caso è stato denunciato su Facebook dai Sentinelli di Milano : "'Amore oggi andiamo a scalare le Dolomiti. In questo sentiero CAI meraviglioso, farà fresco, sarà tutto incontaminato, finalmente un po’ fuori da tutto'. E ora immaginate di esserci su quel sentiero CAI e che ogni cartello sia imbrattato di croci celtiche e 'Carola Troia'".

Si tratta del sentiero Cai di Arzignano in Veneto : "L'Italia si è completamente fottuta il cervello... In compenso c’è una buona ragione per andare su quei sentieri e pulire quella m...".