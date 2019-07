Abbiamo aspettato troppo, pronti ad andare avanti da soli! L’ultimatum di Matteo Salvini

Il leader della Lega ha criticato nuovamente i sostenitori di Macron e Merkel: "Chi in Europa sta con loro, in Italia non può stare con noi". Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega,, lancia un ultimatum al governo, soprattutto a: "Siamo al governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo andremo avanti da soli, ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo".

Il ministro dell'Interno ha sottolineato di ritenere l'alleato di governo Luigi Di Maio "coerente e gran lavoratore. Però devo dire che negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. Non mi spaventano le offese alla mia persona ma mi spaventano i continui no".