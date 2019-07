Brescia, carabiniere investito mentre aiuta un’automobilista in difficoltà

Investito a pochi metri dalla caserma. Travolto mentre stava aiutando una signora con l’auto in panne. Brutto incidente ieri sera in piazza Tebaldo Brusato per un carabiniere di 57 anni, che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Un carabiniere di 57 anni della Compagnia di Brescia è stato investito da un’auto mentre stava prestando soccorso a una automobilista con la vettura in panne. Stava controllando il motore dell’automobile ferma quando è stato investito da un’auto sopraggiunta all’improvviso. E’ ora ricoverato in ospedale con trauma cranico e alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il carabiniere è stato travolto e sbalzato sul parabrezza. Il militare ha riportato un trauma cranico serio e varie fratture. Subito sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima. I soccorritori hanno deciso di trasportare il 57enne all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. L’uomo è al momento ricoverato, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.