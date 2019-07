Alle ore 10.30 di oggi, martedì 16 luglio 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Sicilia nei pressi di Menfi, in provincia di Agrigento, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Scossa di terremoto a Menfi, in provincia di Agrigento, di magnitudo 2.8 della scala Richter, avvertita in tutta la Valle del Belice. E' la 16esima negli ultimi cinque giorni. Paura tra la popolazione, che comincia a preoccuparsi dello sciame sismico in atto nel territorio della provincia siciliana.