Caso Bibbiano, Matteo Salvini cavalca l'odio social contro il Pd

“Sarò presto a Bibbiano, questi crimini non possono e non devono rimanere impuniti. Che schifo una certa sinistra che fa business sugli immigrati e perfino sui bambini”. Alla fine sulla macchina dell’odio che sta speculando sull’inchiesta Angeli e Demoni – come spiegato su Repubblica – c’è salito anche Matteo Salvini. Non solo: a giudicare dai toni del post con cui il vicepremier annuncia oggi la sua visita nel Comune scioccato dalla vicenda dei presunti affidi illeciti, verrebbe da dire che il segretario della Lega è intenzionato a cavalcare l’odio dei complottisti da tastiera.

Salvini pubblica su Facebook il video di un padre di Bibbiano che racconta di come i servizi sociali gli abbiano sottratto la figlia. E scrive: “’Ci fanno passare per delinquenti’ Pazzesco... Ascoltate la testimonianza di questo papà che 8 anni fa si è visto strappare sua figlia, senza motivo. Sarò presto a Bibbiano, questi crimini non possono e non devono rimanere impuniti”.Fin qui nulla di strano. Poi l’accusa: “Che schifo una certa sinistra che fa business sugli immigrati e perfino sui bambini!!!”.