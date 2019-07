Francesco l'ha tradita! Gli amici di Giulia Salemi rispondono a Monte

Il magazine 'Spy' diretto da Massimo Borgnis, in edicola oggi, ha pubblicato sulla pagina social ufficiale della rivista, un'anticipazione su quella che sarebbe la verità intorno alla fine della storia d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte, nata all'interno della Casa del Gf Vip 3 e finita con l'annuncio dei due ex gieffini sui rispettivi profili Instagram una ventina di giorni fa. Ancora scintille tradopo che la storia tra i due, nata tra le mura del Grande Fratello, si sia interrotta qualche settimana fa, appena prima che Francesco partisse per Ibiza e Formentera con la sua nuova fiamma.

E se soltanto pochi giorni fa Monte dichiarava online che non accetterebbe mai un tradimento da parte della sua compagna, così come lui per primo non tradirebbe mai perché è una cosa che non concepisce, stavolta non è la diretta interessata ma bensì i suoi amici a volergli rispondere per le rime. Sì, perché gli amici di Giulia Salemi non ci stanno, e al settimanale Spy raccontano tutto ciò che sanno della rottura tra Giulia e l'ex tronista di Uomini e Donne.

Intanto Giulia Salemi è tornata più in forma e sexy che mai, ed eccola sui social in lingerie di pizzo nero. Un body di cui la bella persiana su Instagram si dice "innamorata". E i follower, che nel frattempo sono diventati un milione, apprezzano con una pioggia di like.