A 14 anni in un macchina di merd*! Taylor Mega e la sua prima volta

La prima volta di Taylor Mega non poteva che essere trasgressiva. L'esplosiva influencer di, diventata famosa presso il grande pubblico per la sua partecipazione-lampo al Grande Fratello pochi mesi fa e, prima ancora, per un'altrettanto breve storia con Flavio Briatore, ha confessato ai suoi fan su social com'è stato il suo debutto nel sesso, con ironia e senza censure.

La domanda infatti è partita proprio dalla rete, dove un fan ha chiesto delucidazioni rispetto alla sua prima volta. Stando a quanto riferito da Taylor Mega la cosa non è stata propriamente romantica e, col suo modo diretto, ha fatto intendere di non serbare un buon ricordo: “Quattordici anni- ha svelato sul social - ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile proprio”. Se la prima esperienza non è andata troppo bene però Taylor ha avuto altre occasioni: “Però il tipo – ha aggiunto - era ben dotato così poi mi ci sono fidanzata per un anno”.