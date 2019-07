Chiara Ferragni farà il giudice a Making the cute... lo show di moda

A sorpresasui social fa sapere: “Sono così onorata di essere uno dei giudici didipresentato da Heidi Klum e Tim Gunn. Non vedo l’ora che possiate vedere nel 2020 questa competizione di moda dove troverò il miglior nuovo designer. Questo è lo show che stiamo girando a Tokyo e sono così felice di lavorare nel mio primo show americano in un ruolo così importante” scrive la Ferragni suposando accanto ai conduttori.

Chiara Ferragni si inserisce così nella squadra dei giudici e ospiti già precedentemente annunciata tra cui la top model Naomi Campbell, l’icona di stile Nicole Richie, la ex Editor-in-Chief di Vogue Paris Carine Roitfeld, e lo stilista Joseph Altuzarra. “Making The Cut” vede in gara 12 talentuosi imprenditori e designer del mondo della moda, provenienti da tutto il mondo, per portare i loro promettenti brand allo step successivo: diventare un fenomeno globale. I look che verranno mostrati durante “Making the Cut” saranno acquistabili su Amazon e il vincitore della competizione riceverà un milione di dollari da investire nel proprio marchio. “Making the Cut” sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2020 in più di 200 Paesi.