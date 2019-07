Matteo Mammì paparazzato in compagnia di Anna Safroncik

Matteo Mammì è stato paparazzato in compagnia dell’attrice. Illi ha fotografati in vacanza in Sardegna insieme, tra sguardi intensi e bagni rinfrescanti. “Chi” racconta che il primo incontro traè avvenuto per caso, durante una cena con amici comuni. Poi un appuntamento a Milano, una cena, un’uscita a Roma ed eccoli qua: complici e affiatati durante un weekend romantico in Costa Smeralda. Mammì è single da circa un mese, dopo la fine con la, la Safroncik aveva chiuso a gennaio la storia con Tommaso Cicchinelli e si preparava a un’estate insieme alle amiche.

I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme: non sono mancati giri in barca, passeggiate mano nella mano, drink in locali esclusivi, bagni in mare e nuotate in piscina. Lei in spiaggia in bikini ha sfoggiato un fisico invidiabile, lui si è dimostrato dolce e pieno di attenzioni.