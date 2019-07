Amadeus racconta il giorno del matrimonio in Chiesa con Giovanna Civitillo

Amadeus in un’intervista rilasciata al settimanale ““ racconta il giorno del suo, avvenuto nei giorni scorsi in una chiesetta di Roma. La coppia si era unita civilmente già 10 anni fa. Il conduttore ha detto: ”, e ha raccontato di essersi commosso fino alle lacrime: ”

Era tutto perfetto, tutto così vero, il cuore batteva forte. Per loro anche un telegramma inaspettato dal Papa:”Un regalo inatteso, una persona che entrambi ammiriamo, dal carisma incredibile. A proposito del rapporto tra Giovanna e la sua figlia primogenita Alice: “Non ci sentiamo una famiglia allargata, siamo una famiglia, e Alice è parte di noi. Fu lei a cinque anni a dire a Giovanna a bruciapelo “perché non ti fidanzi con il mio papà?”. Lei e Giovanna si sono scelte e io non potrei esserne più orgoglioso.