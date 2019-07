Sudan, intesa fra militari e opposizioni

Un accordo per una convidisione e un’alternanza al potere per un periodo di tre anni e’ stato raggiunto dalla giunta militare e dai rappresentanti del movimento di opposizione delgrazie a una mediazione dell’. I manifestanti e i generali del Sudan hanno siglato un accordo di condivisione del potere, aprendo la strada a una amministrazione civile, una delle richieste dei manifestanti da quando il presidente Omar al-Bashir è stato deposto in aprile.

Il documento, chiamato 'Dichiarazione politica', è stato firmato dopo intense discussioni sui particolari dell'accordo. Il vice capo del consiglio di governo Mohamed Hamdan Dagalo - che ha firmato a nome dei generali- ha detto che è un "momento storico" per il Sudan