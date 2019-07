Addio Diletta Leotta... Matteo Mammì si consola con Anna Safroncik

Passione tra le onde della Sardegna per il manager e la bella attrice ucraina.è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Bellezza ucraina naturalizzata italiana, oltre che talentuosa Anna è uno splendore. Trentotto anni, alta un metro e settantadue centimetri, la protagonista di ‘Le tre rose di Eva’ è per molti una delle donne più belle ed eleganti del mondo dello spettacolo. Poco avvezza al gossip, Anna è una donna meravigliosa come dimostrano anche le sue ultime foto social.

Mentre Diletta Leotta si tuffa tra le braccia di Daniele Scardina, il suo ex Matteo Mammì non resta certo con le mani in mano. Il manager ci ha messo poco a dimenticare la conduttrice, e ora il suo cuore batte solo per Anna Safroncik. Il settimanale "Chi" li ha fotografati in vacanza in Sardegna insieme, tra sguardi intensi e bagni rinfrescanti.

"Chi" racconta che il primo incontro tra Anna e Matteo è avvenuto per caso, durante una cena con amici comuni. Poi un appuntamento a Milano, una cena, un'uscita a Roma... ed eccoli qua: complici e affiatati durante un weekend romantico in Costa Smeralda. Mammì è single da circa un mese, dopo la fine con la Leotta, la Safroncik aveva chiuso a gennaio la storia con Tommaso Cicchinelli e si preparava a un'estate pazza insieme alle amiche.

I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme: non sono mancati giri in barca, passeggiate mano nella mano, drink in locali esclusivi, bagni in mare e nuotate in piscina. Lei in spiaggia in bikini ha sfoggiato un fisico invidiabile, lui si è dimostrato dolce e pieno di attenzioni. Per Mammì ormai la relazione con la Leotta è solo un lontano ricordo e l'amore con Anna ha già preso il largo...