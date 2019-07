E' morto lo scrittore Andrea Camilleri

Il grande scrittore siciliano, autore della fortunata serie di romanzi sul commissario di Vigata, è morto oggi a 93 anni. Dai romanzi al teatro fino alle prese di posizione sulla politica, l'Italia piange uno dei suoi più grandi autori contemporanei. E', a 94 anni, lo scrittore. Lo comunica la Asl Roma 1 "con profondo cordoglio", precisando che il papà del Commissario Montalbano si è spento questa mattina presso l'Ospedale Santo Spirito. "", si legge nella nota.

Lo scrittore da anni era diventato cieco, ma questo non gli aveva impedito di continuare a scrivere. Nel 2017, in un incontro a "Più libri più liberi", organizzato alla Nuvola di Fuksas a Roma, aveva spiegato le conseguenza della sua malattia: "Sono cieco, ma perdendo la vista tutti gli altri sensi si riacutizzano, vanno in soccorso. La memoria è diventata più forte, ricordo più cose di prima con molta lucidità e scrivo sempre".

Era il '94 quando Sellerio portava in libreria La Forma dell'Acqua, primo romanzo della serie incentrata sulle indagini del commissario siciliano. Romanzo dopo romanzo, ne sono usciti trenta, Montalbano - di cui Camilleri parlerà sempre come se fosse vero e vivente, quasi un suo alter ego - ebbe così tanto successo da spingere nel territorio del giallo anche chi, prima di lui, non aveva alcuna dimestichezza con il genere.