Filippo Bisciglia : quando avevo 15 anni sono stato in coma

In una lunga intervista alla rivista “” il conduttore di “confessa alcuni dei suoi segreti, infatti avrebbe rischiato di perdere la vita alla giovane età di 15 anni, a seguito di un grave incidente stradale. Tra i suoi ricordi di adolescenza più particolari, dunque, spunta il lungo ricovero in ospedale, oltre al tragico coma farmacologico dal quale ha rischiato di non risvegliarsi più: “Il mio ricordo più caro? A 15 anni ho fatto un incidente in motorino. Sono stato in coma farmacologico e durante quello stato di incoscienza ho visto quella meravigliosa.”

Bisciglia svela sempre ad “F “di aver anche sofferto, in tenera età, di una malattia molto particolare, che gli impediva di mantenersi in equilibrio e, di conseguenza, di camminare: “Il ricordo più terribile? Da piccolo ho sofferto per il morbo di Perthes, una malattia che mi ha impedito di camminare per due anni e mezzo. Mi ha salvato il dottor Milella: ha sperimentato su di me la cura e il mio caso è raccontato nei libri di medicina”. L’intervista si conclude però con una nota positiva il sogno di Bisciglia, sarebbe quello di diventare padre. Filippo Bisciglia è impegnato da oltre 11 anni con Pamela Camassa che, nonostante non sia ufficialmente sua sposa, lui chiama moglie.