Fedez e Chiara Ferragni come Sailor Moon e Naruto

La fashion bloggersono in viaggio ae le foto in versione cosplayer di Sailor Moon e Naruto non sono state particolarmente apprezzate dai fan dei due personaggi, mentre si trova in Giappone, la coppia ha deciso infatti di scattarsi alcune foto in cui appare con il look dei loro beniamini animati, tuttavia non tutti i follower hanno gradito. Chiara Ferragni ha voluto diventare Sailor Moon, Fedez, ha invece voluto diventare Kakashi, il personaggio di Naruto, e Chun-Li, uno dei guerrieri di Street Fighters.

Le foto della coppia c come sempre fa un pieno di like, ma ci sono state esenti da critiche, c’è chi infatti ha voluto sottolineare che Fedez non sembra nemmeno un cosplayer e ha in comune con Kakashi solo i capelli, mentre Chiara, nonostante abbia sottolineato nella didascalia “La scorsa notte sono diventata l’eroina della mia infanzia’”, non è stata esente dagli attacchi per la sua scelta, per gli indumenti non perfettamente uguali a quelli dei personaggi e ai consueti commenti inopportuni relativi alla sua magrezza e all’uso di photoshop che trasmetterebbero un messaggio negativo ai suoi fan più giovani. Ma sul web spunta anche una foto di Fedez invecchiato con FaceApp.

FaceApp è l’ ultima challenge dei social network che, sebbene già virale, non ha evitato la comparsa di centinaia di commenti stupiti che chiedono al cantante cosa abbia combinato per invecchiare così di colpo. In queste ore sui social network a seguire la tendenza della FaceApp Challenge sono veramente in tanti, a partire da influencer e star di caratura mondiale fino ad arrivare a semplici utenti che provano a dare uno sguardo al loro aspetto futuro.