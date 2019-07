Maurizio Costanzo in difesa di Francesca Fialdini

Maurizio Costanzo gestisce una rubrica sul settimanale “” e ha elogiato, che nella prossima stagione televisiva potrebbe approdare a. Un giudizio positivo specialmente se a darlo è uno dei più importanti personaggi della televisione italiana. Francesca Fialdini non sa ancora cosa le riserverà il futuro, dopo l’addio a “”, ma intanto può godersi le belle parole spese per lei da «» ha spiegato Maurizio Costanzo.

«Il feeling con Tiberio Timperi non è stato sempre solido e i due hanno colto più di qualche occasione per stuzzicarsi a vicenda. Va sottolineato che lei ha sempre fatto di tutto per spegnere le polemiche e sminuire le critiche al riguardo. Io le auguro di restare sempre sincera».