Fuori ora il nuovo singolo di Mauro Tummolo “Tutta la notte”

Dal 5 luglio è disponibile su tutti i digital store “Tutta la notte”, il nuovo singolo, che vi raccomandiamo di ascoltare e far diventare la colonna sonora dei vostri aperitivi sul mare al tramonto. L'uscita del videoclip è prevista per il 12 luglio. Il brano è stato scritto a 4 mani con il noto autore Andrea Sandri e suonato presso gli studi della Crescendo Record di Bari dalla Band di Mauro (Fabrizio Frangione, Antonello Ruggiero e Martino Trotta) per poi essere prodotto alla grande da Walter Babbini producer del Bloom Recording Studios. E' una storia che nella sua semplicità e freschezza racchiude la paura nella nostra vita di dover lasciare andare ciò che amiamo, che abbiamo conquistato dopo aver lottato e sofferto ma non è mai sufficiente. Ogni giorno è un po' come dover rifare tutto da capo perchè niente è scontato e programmato quando parli delle persone che vivono al tuo fianco, che ti amano e ti sostengono.

Dopo l'album d'esordio “Chi la dura la vince”, una vasta esperienza live: sono da ricordare, oltre ai numerosi concerti all'estero, la partecipazione a diverse date del tour di Dodi Battaglia dei Pooh, l'apertura ad alcuni live della famosa artista Maria Nazionale, Capodanno Col Botto 2017/2018 in diretta Rai1 e l'esibizione per Marathon RDS a Milano.

“Come te”, che ad oggi ha superato ampiamente le 50.000 visualizzazioni

e “Un'altra storia”, che supera le 100.000 visualizzazioni su YouTube e su Spotify oltrepassa i 30.000 play.

