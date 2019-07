Xiaomi pronta ad aprire un Mi Store a Genova

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, aprirà ufficialmente le porte del nono Mi Store italiano, presso il Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara a Genova Sampierdarena. Il taglio del taglio del nastro è previsto per sabato 13 luglio alle ore 11.00 e darà il via alla cerimonia di inaugurazione nel capoluogo ligure.

L’apertura del nuovo Mi Store a Genova testimonia il grande impegno dell’azienda nei confronti del mercato italiano e dei propri Mi Fan, che si concretizza portando il pacchetto completo del proprio modello di business “triathlon” – nel quale il New Retail mira a portare l’esperienza maturata nell’e-commerce all’interno dei canali offline con l’apertura di Mi Store.

Xiaomi espande ulteriormente la propria presenza sul territorio italiano per essere vicina ai Mi Fan inaugurando un nuovo Mi Store in Liguria. Il 2019 sta rappresentando un anno di forte crescita ed espansione territoriale per l’azienda che ha aperto ben quattro Mi Store nei primi 6 mesi dell’anno.