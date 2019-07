Il concerto di Umberto Scipione nella Piazza Aldo Moro di Formia

E' stato un evento veramente molto atteso,molto importante per la chiusura di una intera settimana dedicata al cinema italiano,quella Commedia Italiana che è stata protagonista per una settimana a Formia, un festival che ha un format abbastanza semplice e lineare, la prima parte dedicata alla presentazione degli ospiti per prepararsi alla proiezione del film, la seconda parte quella dedicata al film vero e proprio, e in questa settimana sono stati proiettati dei filo che sono stati o dei capolavori della commedia che oltrepassano la barriera del tempo,oppure di recente produzione. Ma il film senza la musica cosa conta?Evidentemente la musica conta molto, in quanto anche il muto, il cinema muto che è stato l'antesignano di quello che poi quest'arte in movimento doveva rappresentare per circa un secolo della storia del mondo, ha una sua importanza.

Ecco che questo aspetto riveste una importanza fondamentale, perché il 7 luglio, nella caldissima serata ma piena veramente di gente in quella location di Piazza Aldo Moro, si è svolto il concerto del noto compositore Umberto Scipione, formiano di nascita, ma residente a Gaeta come famiglia e a rom,a come professione, in quanto lavora come insegnante al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, ma sopratutto famoso in questi anni in quanto compositore e arrangiatore di colonne sonore e di musiche di film che in questi anni hanno fatto la storia della commedia italiana, ossia Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Si accettano miracoli, Mister Felicità, ed anche un video che in questi giorni sta girando per l'Italia per i 60 anni della Lega nazionale Dilettanti, la"Poesia per un goal" girato in quella frazione collinare di Maranola riprendendo il tema delle generazioni che passano correndo dietro ad un pallone cercando di gonfiare la rete. Una ora abbondante di concerto dove il valente musicista, adeguatamente accompagnato da talenti musicali - qualcuno anche locale di estrazione geografica - dove le emozioni fatte come note che magicamente si sono liberate in aria dando l'impressione di essere dentro la pellicola e vivendo attimo per attimo, fotogramma per fotogramma, la dimensione cinematografica della colonna sonora, con delle "intrusione artistiche" del comico Nisticone, che con la sua comicità ha reso ancora più bella la serata.

Ed ecco che tutto si è sviluppato in un contesto che lo stesso Scipione ha voluto rimarcare, il fatto di voler fare questo concerto dalla sua amata città natale, mostrare a tutti i formiani che "profeta in patria" si può, lo si può essere eliminando tutte le gelosie. D'altra parte l'antica famiglia di Sciabacco, che è stata sempre una famiglia di marinai, di valenti uomini di mare, ha da tre generazioni partorito valenti musicisti che per 150 anni e oltre hanno fatto navigare sulle onde delle note il cuore di ogni formiano e di ogni appassionato di musica.