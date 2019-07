Tutta colpa di bollette! Il Comune di Asti ha razionato l'acqua nel campo nomadi

Tutta colpa di bollette che non sono state pagate negli anni passati per un totale di 634mila euro. Viene garantito a ogni residente il consumo di 80 litri al giorno. Ad Asti il Comune ha deciso di razionare l'acqua nel campo abitato da nomadi sinti, situato in via Guerra, alla periferia della città. La decisione della Giunta che amministra il capoluogo di provincia è dovuta ai mancati pagamenti: "Ho chiesto loro di iniziare a pagare la quota di quest’anno, circa 60mila euro, più un acconto per le bollette passate per un totale di 100mila euro" aveva detto il vicesindaco Coppo (Fratelli d'Italia) qualche settimana fa, aggiungendo: "Se entro pochi giorni non sarà effettuato il versamento farò attivare il sistema di razionamento dell’acqua su tutto il campo. Questo significa che garantiremo a ogni residente il consumo di 80 litri al giorno". Tutta colpa di bollette che non sono state pagate negli anni passati per un totale di 634mila euro. Viene garantito a ogni residente il consumo di 80 litri al giorno. Ad Asti il Comune ha deciso di razionare l'acqua nel campo abitato da nomadi sinti, situato in via Guerra, alla periferia della città. La decisione della Giunta che amministra il capoluogo di provincia è dovuta ai mancati pagamenti: "Ho chiesto loro di iniziare a pagare la quota di quest’anno, circa 60mila euro, più un acconto per le bollette passate per un totale di 100mila euro" aveva detto il vicesindaco Coppo (Fratelli d'Italia) qualche settimana fa, aggiungendo: "Se entro pochi giorni non sarà effettuato il versamento farò attivare il sistema di razionamento dell’acqua su tutto il campo. Questo significa che garantiremo a ogni residente il consumo di 80 litri al giorno".



Gli arretrati non sono stati saldati, e il razionamento c'è stato. "Abbiamo provveduto al razionamento dell’acqua al campo sinti di via Guerra. Con un passivo di circa 634mila euro di bollette non pagate, siamo i primi che fanno qualcosa di concreto per risolvere l’emorragia di soldi", ha scritto Coppo sui social network. "La stessa misura - dice il vicesindaco - sarà presa anche per gli altri. Si passerà da circa 36mila metri cubi di acqua all’anno a poco più 2mila metri cubi, con un risparmio (viste le nuove tariffe in vigore) di circa 100mila euro all’anno".