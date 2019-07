Alfredo e Lina Carbone sono morti praticamente insieme, dopo una lunga vita percorsa fianco a fianco, il dramma a Bruere di Rivoli, a due passi da Torino. Domenica sera una tragedia che ha scosso un'intera famiglia., 75 anni, si è sentito male in casa, immediatamente sua, qualche anno in meno del marito, ha chiamato il 112 ma quando i soccorritori sono arrivati non c'era praticamente più nulla da fare. La moglie Lina, dopo aver avvertito il figlio, è stata a sua volta colpita da unche non le ha lasciato scampo. E' arrivata una seconda ambulanza, anche per la donna non c'è stato nulla da fare.