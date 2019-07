Dai miei genitori in boxer! Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei si è raccontata nel salottino del programma ‘’. La cantante ha parlato della relazione con. Ha spiegato che non può più definirlo “un tenero amico” ma è ormai un fidanzato a tutti gli effetti. Ha raccontato un divertente aneddoto avvenuto in questi giorni. L’inviato de ‘’ si è presentato dai genitori della cantante in boxer e ciabatte.

Bianca Atzei ha assicurato che non si tratta più solo di un "tenero amico", ma è un "fidanzato" vero e proprio. Lo ha già presentato ai suoi genitori. Peccato che si sia presentato ai probabili futuri suoceri in boxer e ciabatte: "Ormai basta definirlo tenero amico, è un fidanzato. Va avanti da qualche mese. C'è molta passione. Mi fa molto ridere. Per una donna è la cosa più importante. Ha conosciuto i miei genitori. Abbiamo chiesto ai suoi follower: ‘Deve presentarsi alla prima cena con i miei vestito elegante o in boxer e ciabatte?'. I follower hanno detto boxer e ciabatte".