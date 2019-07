Crytek annuncia la data d’uscita di Hunt: Showdown

Il gioco multiplayer online di Crytek sarà disponibile su tre piattaforme. Crytek ha oggi annunciato che il gioco bounty hunting multiplayer, Hunt: Showdown, sarà disponibile su tre piattaforme quest’anno. Hunt: Showdown per PC e Xbox arriverà il 27 agosto 2019. Invece, i giocatori PlayStation potranno giocarci in Autunno. Oltre alla versione digitale, Crytek farà squadra con Koch Media per portare l’edizione fisica di Hunt nei negozi di tutto il mondo.

Hunt: Showdown è disponibile in Early Access su Steam da febbraio 2018 e su Xbox Game Preview da Maggio 2019. Entrambe le piattaforme hanno permesso al team di Hunt di affrontare un processo di sviluppo guidato dalla community, integrando così i feedback dei giocatori nella roadmap di sviluppo del gioco. Dalla prima release di febbraio 2018, Hunt ha visto circa 20 aggiornamenti e patch, tra cui: un nuovo boss, una nuova mappa, due nuove ore del giorno, un’IA aggiuntiva, Quick Play e più di una dozzina di armi.

“Sviluppare un gioco insieme a una community così appassionata è davvero gratificante. Ci ha portato verso nuove direzioni e a mettere tutto ciò che abbiamo in Hunt,” ha dichiarato il Lead Producer di Hunt, Fatih Özbayram. “Ora è giunto il momento della gioco completo e siamo davvero felici. Non dimenticheremo il sostegno che ci ha dato la community.”