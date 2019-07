NVIDIA lancia la serie GeForce RTX SUPER

Oggi NVIDIA ha potenziato la propria gamma di GPU di gioco introducendo GeForce® RTX 2060 SUPER™, GeForce RTX 2070 SUPER e GeForce RTX 2080 SUPER – offrendo le migliori prestazioni di gioco e ray tracing in tempo reale per i giochi di oggi e di prossima generazione.

Il risultato di quasi un anno di ottimizzazioni d’architettura e di processo, le nuove GPU GeForce RTX SUPER offrono le prestazioni di gioco più veloci e la migliore efficienza energetica di qualsiasi GPU dedicata al gaming nella loro classe. Offrono inoltre ai giocatori una combinazione senza compromessi di prestazioni e funzionalità all’avanguardia.

“L’ecosistema alla guida del ray-tracing in tempo reale è immenso – decine di milioni di GPU, API standard di settore, motori di gioco leader e una serie di franchise famosissimi”, ha dichiarato Jeff Fisher, senior vice president of the PC business di NVIDIA . “Questa serie di GPU SUPER offre prestazioni ancora più elevate per i giocatori PC più esigenti e garantisce che siano pronti per l’ondata di giochi blockbuster che supporteranno il ray tracing in tempo reale nel prossimo futuro.”

La nuova serie SUPER di GPU RTX si unisce alla GeForce RTX 2060 esistente che ha un prezzo a partire da €296 IVA Esclusa, il primo passo verso le prestazioni RTX, e alla GeForce RTX 2080 Ti, a partire da €850 IVA Esclusa, la migliore gaming GPU al mondo.